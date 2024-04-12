Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Düzce'de Uyuşturucu Satıcıları Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada gençleri zehirleyecek 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı. Şahıslarla birlikte çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına ve kullanımına yönelik operasyonlar devam ediyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda şüpheli şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 100 gram metamfetamin ve 4 bin 144 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Düzce Narkotik Suçlar Güvenlik Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fil olayı nedir? Fil vak'ası nasıl yaşanmıştır? Fil yılı ne demektir? Fil suresi içerisindeki Fil olayı nedir? Fil suresi okunuşu ve anlamı! Hz. Muhammed (S.A.V.) ne zaman doğdu? Peygamberimizin doğum tarihi nedir, doğum günü ne zaman? Hz. Muhammed doğduğunda gerçekleşen mucizeler! 27 Kasım hangi burç? Kasım'ın 26'sı hangi burç? 27 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 27 Kasım hangi burca ait? 26 Kasım hangi burç? Kasım'ın 26'sı hangi burç? 26 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 26 Kasım hangi burca ait? 25 Kasım hangi burç? Kasım'ın 25'i hangi burç? 25 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 25 Kasım hangi burca ait? 24 Kasım hangi burç? Kasım'ın 24'ü hangi burç? 24 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 24 Kasım hangi burca ait? Türkiye babalar günü ne zaman 2024? Babalar günü hangi güne denk geliyor, tarihi ne? Ferdi Kadıoğlu, Aston Villa'ya mı gidiyor mu? Ferdi Kadıoğlu gidiyor mu? Fenerbahçe maçında yabancı hakem var mı? FB maçını yabancı hakem mi yönetiyor? Galatasaray maçında yabancı hakem var mı? GS maçını yabancı hakem mi yönetiyor? Yabancı hakem ne zaman gelecek? Hangi maçlarda yabancı hakem görev yapacak? Tarihte bugün ne oldu? 15 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 15 Nisan'da yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 14 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 14 Nisan'da yaşananlar! 13 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 13 Nisan'da ne oldu? 13 Nisan ne günü? 13 Nisan'da doğan ünlüler! Tarihte 12 Nisan'da ne oldu? 12 Nisan olayı nedir? 12 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 12 Nisan'da yaşananlar!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title