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Gaziantep'te Narkotik Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik suçlarla yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bir araç ve şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramada, 36 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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