İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi Karaman'da Sezai Ç. (19) ile apartmanına posta dağıtmak için girmeye çalışan ve bahçedeki köpeği tutmasını isteyen Onur Kızıl (25) arasında kavga çıktı.

Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi

Karaman'da Sezai Ç. (19) ile apartmanına posta dağıtmak için girmeye çalışan ve bahçedeki köpeği tutmasını isteyen Onur Kızıl (25) arasında kavga çıktı. Kızıl'ın kulağını ısırarak, koparan Sezai Ç., gözaltına alındı. Kızıl ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi 155 numaralı Sokak'ta meydana geldi. Postacı Onur Kızıl, dağıtım için apartmana girmek istediği sırada bahçede köpeğin olduğunu fark etti. Kızıl, bu sırada gördüğü, apartmanda oturan Sezai Ç.'den köpeği tutmasını istedi. İkili arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Sezai Ç., Kızıl'ın sağ kulağını ısırarak, kopardı. Kızıl, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla kopan kulağıyla birlikte Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Onur Kızıl, burada yapılan ilk tedavisinin ardından Konya'daki hastaneye sevk edildi. Sezai Ç. de polis tarafından gözaltına alındı. Köpeğin, Sezai Ç.'nin akrabasına ait olduğu ve birlikte besledikleri öğrenildi.

POSTACININ KAVGA SIRASINDA ISIRILARAK KOPAN KULAĞI YERİNE DİKİLEMEDİ

Karaman'da Birlik Haber-Sen üyeleri, PTT hizmet binası önünde bir araya gelip posta dağıtım sırasında iddiaya göre köpek yüzünden çıkan tartışmada Sezai Ç. tarafından kulağı ısırılarak koparılan Onur Kızıl'ın, uğradığı saldırıya tepki gösterdi. Birlik Haber-Sen Karaman Şube Başkanı Mustafa Şentürk, postacıların özellikle pandemi döneminde maske ve 65 yaş üstü vatandaşlara maaş dağıtımı yaptığına dikkat çekerek, "PTT çalışanlarına yönelik yapılan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Hafta içi şubede, hafta sonu Merkez Müdürlüğünde görev yapan arkadaşımız Onur Kızıl görevini canla başla kurallara uygun yapmak isterken 20 Haziran Cumartesi günü maalesef darp edilmiştir. Bu içinde bulunduğumuz pandemi döneminde çoğu memurumuz dönüşümlü çalışırken, postacılarımız daha yoğun bir şekilde yaz kış demeden kapı kapı dolaşarak hiç yüksünmeden gözlediğimiz haberleri ayağımıza kadar getiren cefalı bir mesleğin neferlerdir. Bu tutum böyle devam ettikçe, bu olay ilk olmadığı gibi son da olmayacaktır. Biz Birlik Haber-Sen olarak arkadaşımızın uğradığı insanlık dışı saldırıya sessiz kalmayıp, bu gidişata artık bir dur diyoruz. Bu yaşanan olayın yasal takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz. Bu süreçte her türlü platformda arkadaşımızın yanında olacağız ve hakkını arayacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------Postacılardan detayMustafa Şentürk açıklama

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN

===================

Kurtlar 24 koyunu telef etti, silahlı nöbete başladılar ELAZIĞ'da, merkeze bağlı Hicret Mahallesi'nde kurtların koyunları telef etmesi üzerine, vatandaşlar silahla nöbet tutmaya başladı.

Hicret Mahallesi Pınarbaşı Sokak'ta yaşayan ve 20 yıldır hayvancılık yapan Nihat-Murat Gülbasan kardeşlerin, 100 koyun bulunan ağılına dün sabah kurtlar girdi. 24 koyunu telef eden kurtlar, 7 koyunu da yaraladı. Sabah yem vermek için girdikleri ağılda, kanlar içindeki koyunları gören kardeşlerin haber vermesi üzerine gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tutanak tuttu. 60 bin lira zararları olduğunu söyleyen kardeşler ve mahalleli, dün gece silahla nöbet tuttu. 20 yıldır kardeşiyle birlikte hayvancılık yapan ve Hicret Mahallesi Muhtarı da olan Murat Gülbasan, "80'e yakın büyükbaş, 100'e yakın küçükbaş hayvanımız var. Kurbanlık olarak besliyoruz. Kışın alıp, Kurban Bayramı için satıyoruz. Talihsiz bir olay oldu. Ağıla kurtlar saldırı düzenlemiş. 24 hayvanımız telef oldu, 7 tane yaralı vardı. Onları da kestik. Tarım İl Müdürlüğü'nden gelip tutanak tuttular, 60 bin liraya yakın zararımız var. Zararımızın karşılanmasını istiyoruz. Bu gece nöbet tutuyoruz, kurtlar her an geri gelebilir diye, diğer hayvanlarımıza zarar vermesin diye, arkadaşlarımızla birlikte sabaha kadar nöbet tutacağız. Kurtların dağ kesiminden geldiklerini düşünüyoruz, gören arkadaşlarımız olmuş. Her köşede bir arkadaşımız şu an bekliyor" dedi. Mehmet Çimen ise, kurtların gelmesini önlemek amacıyla silahlı nöbet tuttuklarını dile getirerek, "Bugün sabaha kadar buradayız, nöbet tutacağız. Koyunları koruyacağız, yarın nöbeti başkaları devralacak" diye konuştu.Kurtların daha önce kendi hayvanlarına da saldırdığını söyleyen Onur Ayaz, "22 tane hayvanımız telef oldu, 6 tanesi yaralandı. Hayvanlarımızı korumak amacıyla sabaha kadar nöbet tutacağız. Silahlarımızı aldık, sağ olsun mahalle sakinlerimizden, yakın arkadaşlardan herkes geldi" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------------Koyun ve inekler-Nöbet tutumu-Röportajlar-Silah sıkılması-Genel ve detay

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,

==============================

Karadeniz'de popülasyonu artan ayılar, korkutuyor

KARADENİZ Bölgesi'nde sayılarında önceki yıllara oranla artış olduğu belirlenen ayılar, indikleri yayla ve mezralarda tehlike oluşturuyor. Yaylardaki turistik işletmelere dadanıp, tarım ürünlerine zarar veren ayılara karşı tedirgin olan bölge halkı, değnekle dolaşıp tedbir alırken, uzmanlar da, olası ayı saldırılarında panik yapılmaması ve doğada gürültülü olup, grup halinde dolaşılmasını öneriyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince, Doğu Karadeniz'de, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da yapılan envanter çalışmalarında önceki yıllara göre sayılarının arttığı belirlenen ayılar, yerleşim yerlerine inerek, tarım ürünlerine zarar verip, yaşam alanı için de tehlike oluşturuyor. Bölgedeki doğal yaşam alanlarında aç kalıp, yayla ve mezra alanlara yönelen ayılar, yöre sakinlerini tedirgin ediyor. Ayılardan tedirgin olan bazı bölge halkı, değnek ve baltayla dolaşıp tedbir alırken, bazıları da 'davetsiz misafir' olarak nitelendirdikleri ayıların yaşam alanlarına yiyecek bırakıyor. Ayıların yiyecek arayışlarına ait anlar da, bölgeye yerleştirilen foto kapan, güvenlik kameraları ve cep telefonları kameralarına yansıyor. Uzmanlar; bölgede olası ayı saldırılarında panik yapılmaması ve doğada gürültülü olup, grup halinde dolaşılması gerektiğini öneriyor.

'TEK GEZMEYİP, GÜRÜLTÜLÜ OLUNMALI'Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, özellikle doğa gezilerinde gürültülü olunmasını tavsiye ederek, "Köyüne, yaylasına giden insanlar, tek başına ormana girip dolaşmamalılar. Görmedikleri kapalı bitki örtüsünün içerisine veya ağaç, çalı gibi alana girip tek başına yürümemeliler. Ayılar dere kenarlarında olabiliyorlar. Onun için 'ormanın derinliklerine gireyim, tek başıma dolaşayım' demek yanlış. Arkasını görmedikleri yerlere, labirent araziler, kaya arkalarına dikkat ederek yaklaşılmalı. Biraz sesli gürültülü olmalılar, gördükleri bir açıklıksa oraya doğru gidebilirler. Ama görmedikleri bir şeye doğru gidip de birdenbire ayrı karşılaşmamaları için önlem almaları gerekiyor " dedi.

'ÇOK SEVİMLİ VE BİR O KADAR DA TEHLİKELİ'Sazalanı Yaylası'nda turizm işletmecisi ve doğa tutkunu Mert Aslan, tedbirli oldukları ayıların yaşam alanlarına yiyecek bıraktıklarını söyleyerek, "Aslında biz onların yaşam alanlarını ihlal ediyoruz. Onlar aynı zamanda çok sevimli bir o kadar da tehlikeli canlılar. Aslında pek çok bir zararımız yok. 2 kez misafirimiz oldu. Sonrasında biz de onun için yiyecek bırakmaya başladık. Tedbirimizi de alıyoruz. Şu günlerde yaylalar şenlik, çok da geleceğini sanmıyorum. Hiç rastlamadım, ama bir rivayete göre ölü taklitli yapmak gerekiyormuş" diye konuştu.

'ORMANDA SOPAYLA DOLAŞIYORUM'Yayla sakini Halim Aslan, ormanlık alana değneksiz girmeyerek önlem aldığını belirterek, "Çok sevimli hayvanlar. Ormanlar ıssız, haliyle biz de bir takım önlemler alıyor, elimizde sopayla geziyoruz. Ormanda sopayla dolaşıyorum. Amacımız ona zarar vermek değil, kendimizi korumak. Onlar hep gelsin, zarar vermedikleri sürece bizim misafirimizdirler" şeklinde konuştu.

'NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM'Yayla evine ayıların dadandığını anlatan Mehmet Gültepe de, "Yaylada evler boş olunca, ayılar geliyor, yiyecek arıyor. Her tarafı kırıp, döküyor. Ama karşılarsam ne yapacağımı bilmiyorum" ifadelerinde bulundu.

'YERE YATMAK GEREKİR'Olası ayı saldırısı anında hareketsiz durup, yere yatılması gerektiğini dile getiren Süleyman Yayla da, "Ayı saldırınca hareket etmeyip, yere yatmak gerekir. O zaman ayı üzerine gelmez. Ayı direk saldırmaz. Ama ona dokunursan saldırır. Özellikle yanında yavrusu varsa çok dikkat etmek gerekir, ne yapacağı belli olmaz. Ayılar bu yıl baya kalabalık. Kardeşimin evine kırdığı pencereden girdi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Yayla ve ormanlık alan görüntüleriYöre halkının tedbirleriMuhabir anonsları (Fatih TURAN)Şağdan Başkaya konuşmaYöre halkı röplerAyı arşiv görüntüleriAyı güvenlik kamera görüntüleriGenel detaylar

HABER: Fatih TURAN KAMERA: İnan KALYONCU-Selçuk BAŞAR/TRABZON,

=================================

Avukatlara pompalı tüfekle saldırı kamerada ANTALYA Barosu avukatları Ahmet Onaran ve Merve Özer, Muğla'nın Milas ilçesinde, müvekkilerinin sahasını işlettiği (rödovans) boksir maden alanında, ruhsat sahiplerinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Avukatların ölümden döndüğü saldırının ardından gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırı anı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Avukatlar Ahmet Onaran ve Merve Özer'in müvekkilleri Zeynep Ezgi Kaya, rödovans (maden ruhsat sahalarının işletme hakkının özü kendisinde kalması koşuluyla hak sahibi tarafından sözleşme ile gerçek veya tüzel bir kişiye, bir süre tahsis edilmesi) ile Milas'ta işlettiği boksit madenine, ruhsat sahibi tarafından alınmadı. 2 avukat da 17 Haziran günü, Milas Kaymakamlığı görevlileri ve Kaya ile birlikte maden sahasına gitti. Avukatların tutanak tuttukları sırada ruhsat sahibi Mühendis K.'nin kardeşi İdris K., tehditler savurup, küfürler etmeye başladı. Bunun üzerine tartışma çıktı. İdris K.'nın oğlu Erdi K. da aracının bagajında bulunan pompalı tüfeği alarak avukatlar Ahmet Onaran ve Merve Özer'e ateş etti. Maden sahasında bulunan Mühendis K., saldırıyı cep telefonu kamerasına kaydetti. Avukat Merve Özer, can havliyle cep telefonundan polisi arayarak, yardım istemeye çalıştı. Ancak Mühendis K., avukatın elindeki telefonu alıp yere fırlattı. Erdi K., saldırıdan bir aracın arkasına gizlenerek kurtulmaya çalışan Ahmet Onaran ve Merve Özer'e 4 el ateş etti.

Saldırıdan yara almayan avukatlar, Erdi K., İdris K., Mühendis K. ve İbrahim K.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 4 şüpheli, 18 Haziran günü adliyeye sevk edildi. Erdi K. tutuklanırken, İdris K., Mühendis K. ve İbrahim K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

AVUKATLAR HEDEF GÖSTERİLDİAvukat Ahmet Onaran, müvekkili Zeynep Ezgi Kaya'nın, rödovans sahibi olarak ruhsat sahibi tarafından boksit maden işletmesine alınmadığı anlattı. Yapılan müracaat sonunda saat 14.00-15.00 civarında Milas Kaymakamlığı yetkililerince kanunun uygulanması amacıyla boksit madenine geldiklerini belirten Onaran, "Her şey başlangıçta çok normaldi. Usul gereği öncelikle müracaatçıların talepleri ve beyanları ifade şeklinde alınırken gerginlik yaşandı. Ruhsat sahibi Mühendis K.'nin kardeşi Erdi K. hızla arabaya gitti. Erdi K. oradan bir pompalı tüfek aldı. Hedef gözetmeksizin üzerimize doğru ateş etti. Mühendis K., meslektaşım Merve Özer'in elindeki telefonu zorla elinden aldı, daha sonra fırlattı. Kaymakamlığın resmi tutanaklarını almaya çalıştılar. Merve Özer'e sandalyeyle vurmaya çalıştılar. Engellemeye çalıştık. Avukat olarak hukuku, şehir haydut ve eşkıyalarına teslim etmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştuk.

'VURULMAMAMIZ TAMAMEN ŞANS'Avukat Merve Özer, silahların patlamasıyla korktuklarını belirterek, "Şahıslardan biri üzerime ilerleyerek telefonumu gasbedip fırlatıp attı. O sırada havaya kalkan sandalyeyi gördüm. Bana vurmak için kaldırılmıştı. Oradakiler engellemeye çalıştı. Silah patladı ve tamamen üzerimize hedef alınmıştı. Vurulmamamız tamamen şans eseri oldu" dedi.

HEM KADINA HEM DE HUKUKA SALDIRIAtılan kurşunların sadece kendilerine değil avukatlık mesleğine atılan bir kurşun olduğunu belirten Merve Özer, "Çok korkunç bir olaydı. Orada onlarca erkek olmasına ben hedef alındım. Çünkü kadın daha güçsüz algısıyla benimle mücadele edebileceğini, benim üzerimde gücünü kullanabileceğini düşündü. Hem kadına hem de hukuka yapılmış bir saldırı söz konusudur" diye konuştu.

ŞİDDETE BARODAN TEPKİAntalya Baro Başkanı Polat Balkan, meslektaşlarına yapılan saldırının takipçisi olacaklarını söyledi. Başkan Balkan, "Avukatlara yönelik saldırılar ne yazık ki sürüyor, önlenemiyor. En son iki meslektaşımız görevlerini yaparken, 4 kişi tarafından hem tehdit edildi hem de saldırıya uğradılar. Ne yazık ki yalnızca pompalı tüfekle meslektaşlarımızın üzerine ateş eden şüpheli tutuklandı. O şüpheliyi azmettirenler, suçu işleyen diğer kişiler adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. Bu bizim açımızdan asla kabul edilemez. Bu avukatlara, barolara, savunmaya yönelik bir saldırıdır. Gerekli bilgi ve belgeler toplanacak. Baro yönetimi olarak soruşturma dosyasını ve ileride açılacak kovuşturma dosyasına müdahil olacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------(güvenlik kamerası)Boksit maden ocağında avukatlara yapılan saldırıBir kişinin pompayı tüfek ile ateş etmesiKurşunun toprağa isabet edip toz kaldırması Avukatlar ile görevliler arası arbedeAraçlarına binip kaçma anları**Avukat Ahmet Onaran ve Merve Özer'den detay görüntüler Bilgisayarda görüntülerin incelenmesinden detayAv. Ahmet Onaran'ın röportajıAv. Merve Özer'in röportajıAntalya Baro Başkanı Av. Polat Balkan'dan detayAv. Polat Balkan'ın röportajıHABER -KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,

=======================

Kuyumcuyu sahte banka dekontu ile dolandırıcılığa tutuklama

GAZİANTEP'te, bir kişi almak istediği altının bedelini banka yoluyla gönderdiğine dair sahte dekont göstererek kuyumcuyu 14 bin lira dolandırdı. İş yerindeki kameradan belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.Geçen 8 Haziran'da kentteki bir kuyumcu, polise başvurarak dolandırıldığını söyledi. Kuyumcu, iş yerine gelen bir kişinin altın almak isteyen birisiyle kendisini telefonda görüştürdüğünü ve istediği ziynet eşyalarının tutarı olan 14 bin lirayı banka hesabına göndermesi için anlaştıklarını söyledi. Kuyumcu, telefonda görüştüğü kişinin bir süre sonra kendisine parayı yolladığına dair ekran görüntüsü göndermesiyle istediği altınları iş yerinde bekleyen kişiye verdiğini belirtti. Ancak, gün içerisinde kontrol ettiğinde banka hesabına para gelmediğini fark edince dolandırıldığını anlayan kuyumcunun şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Polislerin kuyumcudaki güvenlik kamerası incelemesi sonrası, iş yerine gelen şüphelinin kimliği belirlendi. Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan kimliği açıklanmayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Polis, tutuklanan şüphelinin kuyumcuyu telefonda görüştürdüğü diğer şüpheliyi yakalama çalışması ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Şüphelinin kuyumcuya gelişiŞüphelinin kuyumcuyu telefonla görüştürmesiŞüphelinin altınla ayrılmasıŞüphelinin adliyeye sevk edilmesiGenel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP - DHA)

===============

Tellere takılan tilki yavruları kurtarıldı

DÜZCE'de tellere takılan 2 tilki yavrusunu gören vatandaş yanlarına yılan yaklaştığını görünce de paniğe kapılarak Düzce Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Yılan uzaklaştırılarak tilki yavruları kurtarıldı.

Düzce Aynalı Köyünde, tarlasında çalışan bir vatandaş 2 yavru tilkinin başlarının tele sıkıştığını gördü. Yavruları kurtarmak isteyen vatandaş yavru tilkilerin yakınında yılan olduğunu fark edince paniğe kapılarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri yılanı alandan uzaklaştırdı. Daha sonra teller kesilerek 2 yavru tilki kurtarıldı. Yavru tilkiler bulundukları yerde doğaya salındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜTilki yavrularının tellerde görüntüsüYılanın görüntüsüKurtarılan yavruların görüntüsü ve detaylar

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

==================================

Atılan izmarit, mangal kömürü yüklü kamyonet kasasında yangın çıkardı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde hareket halindeki kamyonetin mangal kömürü yüklü kasasına başka bir araçtan atılan sigara izmariti yangın çıkardı.

İstanbul'dan yüklediği yaklaşık 1 ton mangal kömürünü Balıkesir'in Edremit ilçesindeki işletmesine götüren Mustafa Kümür'ün kullandığı 10 LK 073 plakalı kamyonet Malkara'da seyir halindeyken açık kasasına başka bir araçtan atılan sigara izmariti düştü.Yanan sigara izmariti kasadaki çuvallanmış mangal kömürlerini tutuşturdu. Kasadan yükselen dumanları fark eden sürücü Mustafa Kümür, aracı kenara çekti. Kümür itfaiyeye haber verirken, yanındaki yeğeniyle birlikte tutuşan kömürlere, kopardıkları ağaç dalları ile söndürmeye çalışırken, yoldan geçen karayolları ekipleri de yardımcı oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangında, kamyonet kasasında bulunan yaklaşık 1 ton mangal kömürü ile kamyonetin kasası zarar gördü. İtfaiye ekipleri yaptıkları incelemede yangına atılan bir sigara izmaritinin neden olduğunu belirledi.

'HEM CANIMIZDAN HEM MALIMIZDAN OLUYORDUK'Sürücülerin araçlarından yanan sigara izmaritlerini yollara atmaması konusunda uyaran kamyonet sürücüsü Mustafa Kümür, "Lütfen araçlarınızdan yanan sigara izmaritlerinizi yollara atmayın. Bakın, hem canımızdan hem malımızdan oluyorduk. Bir araçtan atılan sigara izmariti hem mangal kömürlerini hem de aracımı yaktı. Az kalsın bende yeğenimde yanarak ölüyorduk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Yanan mangal kömürleri -Kömürleri ağaç dalları ile söndürme çalışmaları-Karayolları ekiplerinin yardımı-Kamyonet sürücü Mustafa Kümür'ün açıklaması-İtfaiye ekipleri ve polis ekiplerinin gelişi-Söndürme çalışmasından detay-Yanan kömürlerin karayolu kenarın atılması

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ),

============================

Abdest alan yaşlı adama çoraplarını giydiren komiser yardımcısına övgü RİZE'de, abdest alan yaşlı adama çorapları ile ayakkabılarını giydiren komiser yardımcısı Burak Yıldırım'ın görüntüleri, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube'de görevli komiser yardımcısı Burak Yıldırım'ın cami önünde abdest alan yaşlı adama çoraplarını ve ayakkabılarını giydirdiği video, sosyal medya hesabından paylaşıldı. Videonun yanı sıra paylaşımda, 'Rize'de Cuma tedbirlerinde görevli personelimizin, abdest alan amcamıza yardım ettiği anlar vatandaşımız tarafından böyle görüntülendi. İyilik ve sevgi paylaştıkça yayılır, hayat paylaştıkça güzelleşir' notu yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları ise örnek davranışı dolayısıyla komiser yardımcısı Burak Yıldırım ile emniyet teşkilatına övgü dolu yorumlar yaptı. İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'ın, Yıldırım'ı teşekkür belgesi ile ödüllendireceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------- Sosyal medyada paylaşılan görüntü

HABER: Arzu ERBAŞ-KAMERA: RİZE,

==========================

Sokak köpekleri için seferber oldular VAN'ın İpekyolu Belediyesi ile Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için belirli alanlara mama bırakıldı. Ekipler, köpekleri elleriyle besledi.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile HAÇİKO Derneği üyeleri, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için harekete geçti. Başta sahipsiz sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvanları doğal yaşam ortamlarına geri kazandırmak ve yardıma muhtaç olanların tedavilerini sağlamak amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, Kent Park'taki sokak köpekleri, Bostaniçi Mahallesi'nde bulunan Sıhke Gölü'ne götürüldü. Buradaki belirli alanlara mama bırakan ekipler, sokak köpeklerini elleriyle besledi.Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Volkan Avcı, her mevsim sokak hayvanlarının barınma, bakım ve gerekli tedavilerinin yapılması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini anlatarak, "HAÇİKO Derneği ile birlikte burada olmaktan, sokak hayvanlarına bir şeyler yapabilmekten mutluluk duyuyoruz. İlimizde sokak hayvanları için uğraşan ve çabalayan öncü bir belediyeyiz. İpekyolu Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile yürüttüğümüz çalışmalarla sokak hayvanlarının yanında olmaya, onların barınma ve beslenme ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz. Faaliyetlerimizde bizleri yalnız bırakmayarak, can dostlarımıza gönüllü olarak destek olanderneğin Van şubesine ve gönüllülerine teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Sıhke Gölü'ndeki köpekler (dronla çekilen görüntü)-Köpeklerle ilgilenen Belediye ekipleri ve HAÇİKO Derneği üyeleri (Dron)-Dernek üyeleri ve belediye ekiplerinin sokak köpeklerine mama bırakması-Mamaları kendi elleriyle köpeklere verilmesi-Köpekleri seven HAÇİKO Derneği üyeleri-Dernek üyeleri ile röportaj-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Volkan Avcı ile röportaj-Sokak köpeklerinden genel ve detaylar

Haber: Behçet DALMAZ/VAN,

=========================

Bingöl'de dengbejlik kültürünü yaşatarak ot biçiyorlar BİNGÖL'de merkeze bağlı Kuşburnu köyünde yaşayanlar, imece usulüyle tırpanla ot biçip hayvanların kışlık yiyeceğini hazırlıyor. Sabahın erken saatlerinde araziye çıkan vatandaşlar, ot biçme işlemini dedelerinden öğrendikleri dengbejlik (şarkı söyleyerek) kültürünü sürdürerek gerçekleştiriyor.

Bingöl'de besicilerin, hayvanlarının kışlık ihtiyaçları için ot biçme mesaisi başladı. Merkeze 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kuşburnu köyünde de vatandaşlar imece usulü yardımlaşarak, ot biçmeye başladı. Hem arazinin engebeli olması hem de imkanlarının olmaması nedeniyle geleneksel tarım aleti tırpanla ot biçen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde hep beraber kahvaltı yaptıktan sonra ot biçmeye başlıyor. Vatandaşlar, dedelerinden öğrendiği yardımlaşma usulünü, yine dedelerinden öğrendikleri 'dengbejlik' kültürünü yaşatarak sürdürüyor. Sesi güzel olanların, yöresel şarkıları seslendirdiği ot biçme işlemi akşam saatlerine kadar bu şekilde sürüyor.

'DENGBEJLE DAHA İYİ MOTİVE OLUYORUZ'Bursa'da yaşayan ve her yıl annesine yardımcı olmak için ot biçmeye gelen Yasin Görgülü (30), "Ben bu köyde doğdum büyüdüm, Burada işsizlik nedeniyle 2007 yılında Bursa'ya göç etmek zorunda kaldım. Babam vefat ettikten sonra annem yalnız kaldı. Her yıl ilkbaharda buraya gelip köydeki abilerimiz ve kardeşlerimizle birlikte eski imece usulü birbirimize yardım ederek otları biçiyoruz. Otları biçmemine sabah 6'da başlayıp akşam 8 gibi bitiriyoruz. Büyüklerimiz bize 'dengbej' ve yöresel şarkıları okuyarak bizleri daha iyi motive ediyorlar. Bu şekilde otlarımızı biçiyoruz. Biçtikten sonra toplayarak, bağlayıp saklıyoruz" dedi.Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Mesut Görgülü de (26), tatil nedeniyle köyde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Covid-19 nedeniyle okullarımız tatil. Buraya sabah 6'da gelip kahvaltımızı yaptıktan sonra akşam ezanına kadar çalışıyoruz. Bu iş bu şekilde yaklaşık 2 hafta devam ediyor. Kimimiz dışarıda çalışıyor. Kimimiz ise okul okuyor. Ot biçme zamanı geldiğinde hepimiz toplanıyoruz. Çünkü bir kişinin yapacağı iş değil. Kim nerede çalışıyorsa elindeki işi bırakıp geliyor. Hayvanı olmayan vatandaşlar otunu satıyor. Hayvanı olanlar ise otlarını biçerek, kış için hayvanlarına saklıyor."

Kaynak: DHA