Karaman FK ve Fethiyespor Berabere Kaldı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 34. haftasında Karaman FK, sahasında karşılaştığı Fethiyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Erdem Demirtaş, Çağrı Ateş, Umut İncili
Karaman FK: Hayrullah Mert, Alper, Mete, Ahmet Furkan, Artun (Oktay dk. 70), İbrahim Can, Erdem, Anıl Batın (Ahmet Karademir dk. 70), Ömer Faruk (Özcan dk. 70), Kadir Kaan (Berkan Burak dk. 80), Polat
Fethiyespor: Anıl Demir, Ali Mert, Serdar Ümit (Ömer Mert dk. 90+2), Şahan, Rıdvan, Murat (Burak dk. 90+2), Selçuk (Ahmet Dereli dk. 83), Abdullah (Selim dk. 68), Özcan (Nurettin dk. 46), Ramazan, Sezer
Goller: İbrahim Can (dk. 38), (Karaman FK), Rıdvan (dk. 89) (Fethiyespor)
Sarı kartlar: Kadir Kaan, Mete, (Karaman FK), Ramazan (Fethiyespor) - KARAMAN