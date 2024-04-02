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Yukatel Adana Demirspor, Fenerbahçe maçı için hazır

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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, Adana Demirspor, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda mavi-lacivertliler, dar alanda kısa pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, bugün İstanbul'a gidecek.

Ülker Stadyumu'nda yarın saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Hikmet Karaman Arda Kardeşler Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

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