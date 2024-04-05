Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Konya'da yatsı ezanının okunmasıyla Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi ile önündeki Mevlana Meydanı'nı doldurdu.

Meydanda saf tutan Müslümanlar, yatsı ve teravih namazının ardından dua etti.

Camiden çıkan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Aksaray

Aksaray'da da vatandaşlar Ulu Cami ve Somuncubaba Külliyesi gibi büyük ve tarihi camilere akın etti.

Yatsı ezanından sonra camileri dolduranlar Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Yoğunluktan dolayı cami içerisinde yer bulmakta güçlük çeken vatandaşlar, avlulara serdiği seccadelerde namaz kıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da vatandaşlar İmaret Cami ve Paşa Cami gibi büyük ve tarihi camilere gitti.

Yatsı ezanından sonra camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Camide yer bulmakta güçlük çeken vatandaşlar, avlulara serdiği seccadelerde namaz kıldı.

Camiden çıkan vatandaşlara çeşitli ikramlar verildi.

Karaman

Karaman'da vatandaşlar Kadir Gecesini dualarla idrak etti.

Aktekke Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Cami çıkışında görevliler tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.