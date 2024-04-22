Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, H.T. ve B.K. isimli şahısların il dışından kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon için düğmeye basan ekipler, takibe aldıkları şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada 5 parça halinde 230 santim büyüklüğünde eritilmiş kağıt uyuşturucu ile 2 adet sentetik hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden H.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğeri serbest kaldı. - KARAMAN