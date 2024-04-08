Karaman Bisiklet Takımı İzmir'de Madalyalar Kazandı

Karaman Bisiklet Takımı, İzmir'de düzenlenen Ulusal Dağ Bisikleti Yarışlarında 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Karaman Bisiklet Takımı, 2024 sezonunun başlamasıyla birlikte başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Katıldıkları her yarışta madalya kürsüsünde yer almayı başaran Karaman ekibi bu kez de İzmir'de düzenlenen Ulusal Dağ Bisikleti Yarışlarında kürsüde yer almasını bildi. Bisiklet antrenörleri Hasan Duman ve Emre Öner eşliğinde 3 kategoride toplam 12 sporcuyla mücadele eden Karaman ekibi, U12 erkekler kategorisinde Atak İzcilik Spor Kulübü sporcusu Eymen Ege Kaya ile altın madalyaya uzanırken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Veli Sarı ile gümüş madalyaya uzandı. Yine Karaman ekibinden Bedirhan Özbek de yarışları beşinci olarak tamamladı.

Karaman Bisiklet Takımının yeni sezon ile birlikte güzel bir performans sergilediğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, İzmir'de düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KARAMAN