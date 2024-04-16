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Karaman'da arazi anlaşmazlığından çıkan tartışmada şüpheli tutuklandı

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Karaman'da arazi anlaşmazlığı meselesinden akrabasını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Lale köyünde İ.Ü. ile akrabası A.Ü. arasında arazi anlaşmazlığı meselesinden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İ.Ü, A.Ü'yü silahla bacağından yaralayarak kaçtı.

Jandarma ekipleri tarafından Karaman merkezde bir ikamette yakalanan İ.Ü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.Ü'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Karaman Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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