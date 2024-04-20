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Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Karaman'da Başladı

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Türkiye Satranç Federasyonu faaliyetleri içinde yer alan Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, Karaman'da başladı. Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, 78 takım ve 400 sporcu katıldı. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, organizasyonda yetiştirdikleri sporcularla tüm dünyada ilgiyle takip edildiklerini vurguladı.

Türkiye Satranç Federasyonu faaliyetleri içinde yer alan Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, Karaman'da başladı.

Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, 78 takım ve 400 sporcu katıldı.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da satranç sporunda ulusal ve uluslararası alanda elde ettikleri başarıların yanı sıra yetiştirdikleri sporcularla tüm dünyada ilgiyle takip edildiklerini vurguladı.

Lisanslı sporcu sayısında 1 milyon 200 bin sayısına ulaştıklarını belirten Tulay, "Satrançta örnek ülke olarak gösteriliyoruz. Düzenlediğimiz bu turnuva, altyapıdan güçlü sporcular yetiştirmemizi sağlıyor. Burada dereceye giren sporcular milli sporcu olarak Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak. Bu önemli bir kazanım." diye konuştu.

Organizasyon, 24 Nisan Çarşamba günü sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

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