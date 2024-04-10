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Ramazan Bayramı Namazı Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Yoğun Katılımla Kılındı

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Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyenler camileri doldurdu.

Konya'da vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi başta olmak üzere Kapu, Hacıveyiszade, Şerafettin ve Aziziye camilerinde yoğunluk oluşturdu.

Kılınan bayram namazı ve okunan hutbenin ardından dua edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Ramazan Bayramı dolayısıyla geldiği Konya'da, bayram namazını Kapu Camii'nde kıldı.

Karaman

Karaman'da ise vatandaşlar, Aktekke Camisi'nde bayram namazı için saf tuttu.

Namazın ardından dua edildi, camilerden çıkan cemaat bayramlaştı.

Aksaray

Aksaray'da da Ramazan bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki camilerde bayram namazı kılındı.

Ulu Cami'deki bayram namazı sonrasında Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, vatandaşlarla bayramlaştı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı için kentteki camilere geldi.

Selçuklu Camisi'ne gelen vatandaşlar saf tutarak, bayram namazını kıldı. Hutbenin ardından dua edildi.

Bayram namazı sonrası vatandaşlar bayramlaştı.

Kaynak: AA / Güncel

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