Karaman'da kaza sonrası otomobil elma bahçesine uçtu, 1 kişi yaralandı

Karaman'da kaza sonrası kontrolden çıkan otomobilin elma bahçesine uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. yönetimindeki 70 EC 880 plakalı Volkswagen marka otomobil ile R.Ö. idaresindeki 34 SE 6547 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kadın sürücü R.Ö.'nün kullandığı 34 SE 6547 plakalı otomobil kontrolden çıkan yol kenarındaki elma bahçesine uçtu. Araçta bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen yolcu, tedbir amaçlı olarak kaza yerine gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın nasıl olduğu sorusu üzerine 70 EC 880 plakalı otomobilin sürücüsü H.Ö., "Ben de anlamadım. Biranda kavşakta çarpıştık. Çok da hızlı değildik" diye cevap verdi.

Polisin yaptığı incelemenin ardından araçlar olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARAMAN