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Karaman'da Su Sıkıntısı Endişesi: Mısır Ekimi Artıyor

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Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, su sıkıntısının yaşandığı Karaman'da, geçen yıla göre bu yıl tüm ürünlerde ekimlerin artış göstermesinin kendilerini endişelendirdiğini söyledi.

Bayram, mısır ekiminin başladığı arazilerde incelemelerde bulunarak çiftçilerle bir süre sohbet etti. Bayram, baharın gelmesiyle tarım takviminin işlemeye başladığını belirterek, "Şu anda tüm çiftçiler araziye inmiş durumda ve ekimlerini yapıyor. Geçen yıl sezonun sonuna doğru su sıkıntısı yaşamaya başlamıştık. Bu yıl ise mısırın ekiminin düşeceğiyle ilgili beklentilerimiz vardı. Ama maalesef aldığımız son verilere göre, mısır ekiminin bölgemizde arttığını söyleyebiliriz. Karaman'a baktığımız vakit geçen yıl 403 bin dekar olan mısır ekimi, bu yıl 470 bin dekarı bulduğu ile ilgili elimizde veriler bulunmaktadır. Çiftçilerimizi buradan uyarmak istiyorum, özellikle mısır ekiminin ciddi manada artışı bizleri endişelendiriyor. Endişelenmemizin sebebi de çiftçilerimizin susuzluktan dolayı emeklerinin heba olmasından korkuyoruz. Çünkü ciddi bir artış var. Geçen yıl yağışlar azdı, bu yıl da hiç kar yağmadı. Barajlarımızda neredeyse su yok. Bu yıl çiftçilerimiz açısından zor bir yıl olacak" dedi.

"Sulu tarıma sadece mısır olarak bakmamamız gerekiyor" diyen Bayram, "Elma bahçeleri, arpa ve buğday gibi birçok ürün deseni suya dayalıdır. İnşallah bahar yağışlarımız iyi olur. Kış olmadığı için de yeraltı kuyularla ilgili endişeler taşıyoruz" diye konuştu.

Tarlasına mısır ekimi yapan çiftçi Mustafa Çelik ise, "Su sıkıntısı şimdiden başladı. Kış mevsimi bölgemizde kurak gitti. Devletimizden buna bir çözüm bulmasını bekliyoruz. Şimdiden önlem alınması lazım" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Bayram Karaman Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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