Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, H.Ç. A.B.I. ve A.E.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.E.Ş. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.