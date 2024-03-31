Karaman'da vatandaşlar oy kullanmaya başladı

Karaman'da vatandaşlar 714 sandıkta oy kullanmaya başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Karaman'da oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. 189 bin 902 seçmenin bulunduğu Karaman'da vatandaşlar sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından okullarda görevlendirilen personellerden pusulaları alan vatandaşlar, 'evet' yazan mühürleri basarak oylarını kullandı. Oylarını kullanan Karamanlılar, seçimlerin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi. Saat 08.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi 17.00'de sona erecek.

Karaman'da 189 bin 902 seçmen 714 sandıkta oy kullanacak. - KARAMAN