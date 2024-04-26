Karaman'da Çalıntı Motosiklet Jandarma Tarafından Bulundu

Karaman'da 10 yıl önce çalınan motosiklet jandarmanın denetimleri sırasında bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanı içerisinde yaptıkları rutin denetimler sırasında bir motosikleti durdurdu. Yapılan kontrolde motor ve şase numarası kazılı olan motosikletten şüphelenen ekipler, motosikleti geniş çaplı sorguladı. Yapılan sorgu ve incelemelerin sonunda motosikletin 10 yıldır çalıntı olarak arandığı tespit edildi. Motosiklet kullanan şahıs ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, motosiklet gerçek sahibine teslim edildi.

Jandarmanın, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalarının kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edeceği kaydedildi. - KARAMAN