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Karaman'da Çalıntı Motosiklet Jandarma Tarafından Bulundu

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Karaman'da 10 yıl önce çalınan motosiklet, jandarmanın denetimleri sırasında bulunarak sahibine teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin denetimler sırasında şüpheli bir motosikleti durdurdu ve yapılan sorgulama sonucunda çalıntı olduğu tespit edildi. Motosiklet gerçek sahibine teslim edilirken, jandarmanın denetim ve uygulamalarının devam edeceği belirtildi.

Karaman'da 10 yıl önce çalınan motosiklet jandarmanın denetimleri sırasında bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanı içerisinde yaptıkları rutin denetimler sırasında bir motosikleti durdurdu. Yapılan kontrolde motor ve şase numarası kazılı olan motosikletten şüphelenen ekipler, motosikleti geniş çaplı sorguladı. Yapılan sorgu ve incelemelerin sonunda motosikletin 10 yıldır çalıntı olarak arandığı tespit edildi. Motosiklet kullanan şahıs ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, motosiklet gerçek sahibine teslim edildi.

Jandarmanın, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalarının kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edeceği kaydedildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Jandarma Karaman Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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