Karaman'da Kayalıklar Arasında Mahsur Kalan Oğlak Kurtarıldı
Karaman'ın Bozkandak köyünde bir çiftçiye ait oğlak, kayalıklar arasında mahsur kaldı. AFAD ekipleri oğlağı kurtararak sahibine teslim etti.
Karaman'da kayalıklar arasında mahsur kalan oğlak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Bozkandak köyünde bir çiftçiye ait oğlak kayalıklarda mahsur kaldı.
Oğlağı kendi çabalarıyla düştüğü yerden çıkaramayan köylüler, AFAD ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, oğlağı bulunduğu yerden alarak sahibine teslim etti.