Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Karaman'da kontrolünü kaybettiği motosikletiyle kaldırıma çıkarak kafasını beton zemine vuran sürücü ağır yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Larende Mahallesi Ahmet Öktem Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Veli E.'nin (29) kullandığı 70 ABN 129 plakalı motosiklet seyir halindeyken bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak savruldu. Kazada kafasını asfalt zemine çarpan sürücü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ağır yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

"Kaza bir anda oldu"

Kaza sonrası yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına koşan esnaf Şükrü Kılıç, "Kaza bir anda oldu. Kaldırıma çıkan sürücü demirlere çarpıp yola ters olarak yattı. Aşırı derecede kan kaybediyordu. Elbiseyle hemen müdahale ettim ve 15 dakika tampon yaptım ondan sonra 112 ekipleri götürdüler" dedi.

Kazadan sonra olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardında motosiklet çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN