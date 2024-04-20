Karaman'da 13 şüpheliden 9'u tutuklandı
Karaman'da yapılan uygulamalar sonucunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı. Polis, yapılan aramalarda ise silah ve uyuşturucu ele geçirdi.
Karaman'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13-19 Nisan'da yaptığı uygulamalar kapsamında 13 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, geriye kalan 4 şüpheli serbest bırakıldı.
Polis, yaptığı aramalarda ise 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 10 kesici ve delici alet, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.