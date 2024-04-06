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Karaman'da Özel Eğitim Öğrencilerine Spor Malzemesi Dağıtıldı

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Karaman'da Gençlik ve Spor Bakanlığının özel eğitim öğrencilerine yönelik "Spor Aşkı Engel Tanımaz Projesi" kapsamında spor malzemesi dağıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen proje çerçevesinde, gönderilen malzemeler Karaman'a ulaştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, Karaman Özel Eğitim Anaokulu'nda düzenlenen törende, 5 okulda dağıtılacak malzemelerin özellikle paralimpik ve engelli sporlarında başarılı sporcuların yetişmesinde önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Özel eğitim öğrencilerine desteklerin devam edeceğini vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ise "Eğitim, her bireyin yaşamında önemli yer tutar. Ancak özel eğitim öğrencileri için bu önem, daha da büyüktür. Bu malzemeler, özel öğrencilerimizin spor yapma imkanlarını artırarak, daha sağlıklı ve mutlu bireyler olmalarına yardımcı olacak." dedi.

Program, öğrencilerle oyunlar oynanması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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