Karaman'da Gençler A-B Atletizm Grup Yarışmaları Başladı
Karaman'da düzenlenen Gençler A-B Atletizm Grup yarışmaları 14 ilden 425 sporcunun katılımıyla başladı. Yarışmalarda sporcular çeşitli kategorilerde mücadele edecek ve dereceye girenler Türkiye Birinciliği yarışmalarında mücadele etme hakkı kazanacak.
Karaman'da okul sporları faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen Gençler A-B Atletizm Grup yarışmaları 14 ilden 425 sporcunun katılımıyla başladı.
Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Gençler A-B Atletizm Grup yarışmaları 14 ilden 425 sporcunun katılımıyla ilk gün yarışmalarıyla başladı. Kemal Kaynaş Stadyumu'nda 2 gün sürecek yarışmalarda sporcular 100 metre, üç adım atlama, cirit atma, bin 500 metre, yüksek atlama, gülle atma, 3 bin metre yürüyüş, çekiç atma, 400 metre, sırıkla yüksek atlama, 200 metre, uzun atlama ve İsveç Bayrak gibi kategorilerde final mücadelesi verecek. Müsabakalar 25 Nisan Perşembe günü gençler A ve B kategorilerinde düzenlenecek final yarışmalarının ardından sona erecek. Kategorilerinde dereceye giren sporcular Konya'da düzenlenecek Okul Sporları Türkiye Birinciliği yarışmalarında mücadele etme hakkı elde edecek. - KARAMAN