İbrahimovic'te korkulan olmadı!
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İbrahimovic'te korkulan olmadı!

Dün takım idmanında sakatlanan İbrahimovic'in 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

İbrahimovic'te korkulan olmadı!
26.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:05

Dün takım idmanında sakatlanan İbrahimovic'in 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic'ten iyi haber geldi. Dün idmanda yaşadığı sakatlık sonra aşil tendomunun koptuğu ve futbol hayatının tehlikede olduğu iddia edilen İbrahimovic'in bugün yapılan testler sonucu durumunun o kadar da korkunç olmadığı açıklandı. Baldır kasında yaralanma tespit edilen İsveçli yıldızın tedavisine başlandığı ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

38 yaşındaki futbolcu, 10 gün sonra bir teste daha gireceği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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