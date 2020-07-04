Hakkında 185 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Bursa'da yakalandı Hakkında çeşitli suçlardan 185 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan kişi Bursa'da yakalandı.

Hakkında çeşitli suçlardan 185 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan kişi Bursa'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, örgüt kurma, dolandırıcılık ve bilişim suçlarından hakkında 185 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan Muharrem Ulukuş'un Bursa'daki bir yakınının yanına geldiğini belirledi.

Ekipler, takibe aldıkları Ulukuş'u bir restoranda yakaladı.

Kaynak: AA