Hakkari, sosyal, kültürel ve sportif alanlarla adından söz ettirecek
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Hakkari, sosyal, kültürel ve sportif alanlarla adından söz ettirecek

Hakkari Valiliği ve belediyesi, kentte vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için birçok projeyi hayata geçiriyor.

Hakkari, sosyal, kültürel ve sportif alanlarla adından söz ettirecek
15.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:46

Hakkari Valiliği ve belediyesi, kentte vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için birçok projeyi hayata geçiriyor.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılan Hakkari'de sağlanan huzur, beraberinde kamu ve özel yatırımları da getirdi.

Geçmiş yıllarda yaşanan terör saldırıları nedeniyle yıllarca istenilen hizmetlere kavuşamayan vatandaşların, valilik ve belediye ekiplerince yürütülen projelerle yaşam standartları yükseltiliyor.

İl Özel İdaresince yürütülen "Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri Projesi" ile Zap Vadisi'nde 30 bin metrekarelik alana, çocuk parkı, spor alanı, seyir tepesi, restoran ve kafeteryanın bulunduğu mesire alanı inşa ediliyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi de "Mir Kalesi Regresyon Projesi" kapsamında millet bahçesi konseptinde vatandaşların gezeceği ve dinlenebileceği alanlar oluşturacak.

Merzan Mahallesi'nde belediye "Golazüryan Sosyal Tesis Projesi" ile 9 bin metrekare alana sahip göl ve etrafına 500 metrekare kapalı, 250 metrekare açık, kafe, restoran, yürüyüş ve bisiklet yolu ile çocuk oyun alanları ve dinlenme alanları yapacak.

"Hakkari'ye büyük bir ilgi var"

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine, Hakkari'nin kültürü, coğrafyası ve tarihi eserleri ile Türkiye'nin ender şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Huzur ve güven ortamının sağlanması, terörün gündemden çıkmasıyla Hakkari'nin ciddi şekilde ilgi odağı haline geldiğini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Hakkari bölgenin cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor. Bu çerçevede de gerçekten güzel yatırımlar, hizmetler devam ediyor. Hakkari'de en büyük sıkıntılarımızdan birisi yeterince yeşil alan ve vatandaşların gideceği sosyal, kültürel ve sportif alanlar yok. Bunu gidermek amacıyla ciddi projeler hazırladık. Bunlardan birisi Zap Vadisi Rekreasyon Sosyal Tesisleri Projesi. Zap üzerine yürüyüş yolları, spor, dinlenme ve oyun alanları yapıyoruz. Yine seyir tepesi olacak. Ayrıca bir köprü kafe projemiz var, ihalesini yaptık. Hakkarililerin nefes alacağı, yürüyüş yapabileceği, spor yapabileceği, çocukları ile dinlenebilecekleri, ayrıca seyir tepesinde Zap'ı seyredebilecekleri yerler yapıyoruz."

Önemli projeler hazırladıklarını anlatan Akbıyık, "Merzan Mahallesi'nde bulunan Golaziryan Göleti'nde yine vatandaşlarımızın dinlenebileceği, güzel vakit geçireceği alanlar kuruyoruz. Mir Kalesi'ni vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Orayı da millet bahçesi haline dönüştürerek vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız." dedi.

Kış turizmine önemli katkı sunan kayak merkezinde yapımına başlanan otelin inşaat çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Akbıyık, şöyle devam etti:

"Konaklama tesisinin yanı sıra yeni pistler yapıldı, telesiyej kuruldu. Kayak merkezimizin bölgenin cazibe merkezi haline gelmesi için çaba gösteriyoruz. Kentte her yıl festivaller düzenliyoruz. Irak'tan İran'dan ve çevre illerinden büyük ilgi var. 'Hakkari'de hayat var' diyoruz. Hakkari'de hayat hızlı, hareketli ve canlı bir şekilde devam ediyor."

Kaynak: AA

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