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Hakkari Emniyet Müdürlüğü, 100 yaşındaki Zeynep Mavigöz'ü ziyaret etti

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Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 100 yaşındaki Zeynep Mavigöz'i evinde ziyaret ederek bayramını kutladılar.

Yardım çalışması ile polis-halk kaynaşmasının en güzel örneklerinin yaşandığı Hakkari'de, emniyetin başlattığı sosyal faaliyetler vatandaşları sevindirmeye devam ediyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri; yaptıkları ev, esnaf ve okul ziyaretleriyle vatandaşları hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç, yankesicilik gibi her türlü asayiş olaylarına karşı bilgilendiriyor. Toplum hayatının her alanında görev yapan polisler, kendilerine iletilen sorunları sadece dinlemekle kalmayıp, üzerine titizlikle eğiliyorlar. Rapor haline getirdikleri sorunları ilgili makamlara anında ileten ekipler, sorunun çözümünde de görev alıyorlar.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı münasebetiyle 100 yaşındaki Zeynep Mavigöz isimli neneyi evlerinde ziyaret edip bayramını kutlayarak çikolata ve kolonya hediye ettiler.

Zeynep nine, ziyaretten doyduğu memnuniyeti dile getirerek Hakkari polisine teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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