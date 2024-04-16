Hakkari'de Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Gerçekleştirildi

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi" uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirdi.

07.30 - 18.00 saatleri arasında Hakkari genelinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik denetimlerini yürüten polis ekipleri; okulların yakınındaki park ve bahçeler, metruk binalar gibi umuma açık yerler tek tek kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 97 okul çevresi, 4 metruk bina, 20 umuma açık iş yeri, 7 park bahçe, 118 servis aracı ve 100 araç kontrol edilen uygulamada, 648 kişi sorgulanarak 4 yoklama kaçağı tespit edildi. - HAKKARİ