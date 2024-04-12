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Hakkari Valisi Ali Çelik, Şehit Aileleri ve Vatandaşlarla Bayramlaştı

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Hakkari Valisi Ali Çelik, kentteki şehit aileleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çelik, Bağlar Mahallesi'ndeki şehit Reşit Akdemir ve Merzan Mahallesi'nde ikamet eden Aydın Uçar'ın ailelerini ziyaret etti.

Şehit yakınlarının bayramını kutlayan Çelik, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

Gazi Mahallesi'nde ikamet eden Salih Gül'ün evine geçerek aile bireylerinin bayramını tebrik eden Çelik, daha sonra çarşı merkezindeki esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı, muhtarlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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