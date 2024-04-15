Yağışlar sonrası Yüksekova'nın ovası göle döndü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışlar ve beraberinde karların erimesiyle ova adeta göle döndü.

Geçtiğimiz günler bölgede etkili olan yağışla birlikte eriyen kar suları, Yüksekova'nın ovasını sular altında bıraktı. Her hafta bölgenin güzelliklerini ve yaşanan doğa olaylarını kayıt altına alan Ümit Bartın, ilçenin su altında kalan ovasını da görüntüledi. İlçenin Yürekli köyünden başlayan ve Köprücük köyüne kadar uzanan Nehil Sazlığı tamamen sular altında kalırken, Bartın da ovanın göle dönmüş halini kayıt altına aldı.

Kuraklığın ardında gelen yağışların sevindirici olduğunu belirten Öğretmen Ümit Bartın, "Bölgemiz karış karış gezildiğinde, her tarafı muazzam güzellikle dolu. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftadan beri yağışlar devam etmektedir. Bu yağışlar aslında güzel oldu, ancak ister istemez bölgede çok ciddi zarara da sebebiyet vermektedir. Her hafta olduğu gibi bölge gezilerim devam ediyor. Bu hafta ise özellikle yağışlar nedeniyle ovamız göle dönmüş durumdadır. O manzarayı bende kayıt altına aldım. İnşallah bu sular hiçbir yere zarar vermez" dedi.