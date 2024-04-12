Hakkari Valisi Ali Çelik, şehit ailelerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti. Bayramın ilk gününde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Çelik, daha sonra görev yapan kolluk kuvvetlerinin ve sağlık ekiplerinin bayramını kutlamıştı. Ardından hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Çelik, bugün de şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Bağlar Mahallesinde ikamet eden Akdemir ailesi ile Merzan Mahallesinde ikamet eden Uçar ailesini ziyaret eden Çelik, "Şehitlerimize olan minnet ve saygıyı bir kez daha dile getirdik. İhtiyaç duydukları konularda devletimizin her zaman şehit ailelerimizin yanında olduğunu belirtmek isterim. Misafirperverlikleri için her iki aileye teşekkür eder, hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Daha sonra Bulvar Caddesindeki esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelen Vali Çelik, bayramlarını kutladı. - HAKKARİ