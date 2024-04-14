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Hakkari'de Otomobil Devrildi: 9 Kişi Yaralandı

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HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Yüksekova-Van kara yolu üzerindeki Karasu mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, araçta bulunan 9 kişi ise yaralandı. Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yüksekova Hakkari Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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