Doğaseverler Cennet ve Cehennem Vadisini Kar Altında Gezdi

Doğaseverler kar altında bulunan Cennet ve Cehennem Vadisini Gezdi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan Uludurok'un Cilo Dağları'nın eteklerinde bulunan Cennet ve Cehennem Vadisi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı oldu.

Hakkari ile Yüksekova ilçesi arasında kalan Cennet ve Cehennem Vadisi ile buzulları görmek için kente gelen yerli ve yabancı doğa severler bölgedeki doğal güzellikleri görme imkanı buldu.

Bir yanda metrelerce kar ve karların erimesiyle oluşan akarsuyun bulunduğu vadide doğa yürüyüşü yapan ziyaretçiler bölgede doğa rehberliği yapan Ahmet Gürdal öncülüğünde, Türkiye'nin en büyük vadi buzulunun bulunduğu bölgeye çıktı.

Bölgeyi akşam saatlerine kadar gezen doğaseverler daha sonra yeniden Yüksekova merkezine geçtiler.

Cennet ve Cehennemi görmek için Avrupa ülkelerinde doğaseverlerin geldiğini belirten Ahmet Gürdal, "Bölgemiz aslında yaz-kış doğasıyla muhteşem durumda diyebiliriz. Bize Avrupa ülkelerin de ve Türkiye'de ulaşan doğaseverleri bizde onlara rehberlik anlamında buraya getirip o anları onlara yaşattık. Hala metrelerce kar var burada. Doğası karşısında hayran kalmamak mümkün değil. Arkadaş çok beğendi Hakkari doğasını. Tüm yanıyla o anları fotoğrafladılar. Bizde oldukça dışardan gelen arkadaşlara Hakkari ve ilçelerini tanıtıyoruz" dedi.