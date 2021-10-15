Son dakika haberleri: Ataşehir'de evin bahçesinde çiçek hırsızlığı kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Ataşehir'de evin bahçesinde çiçek hırsızlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Ataşehir'de evin bahçesinde çiçek hırsızlığı kamerada

Son dakika 3. sayfa haberine göre İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir evin bahçesinde saksıda ekilen çiçekler kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından çalındı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir evin bahçesinde saksıda ekilen çiçekler kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından çalındı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık geçtiğimiz günlerde sabah saat 06.00 sıralarında Ataşehir ilçesi Ferhat Paşa Mahallesi 43. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin bahçesinde saksıda ekilen çiçekler sabah saatlerinde kimliği henüz belirlemeyen kişiler tarafından çalındı. O esnada evin karşısında hırsızlık anlarını gören fırıncı bağırınca hırsızlar geldikleri beyaz kamyonete atlayıp kaçtı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan hırsızların rahat tavırları da gözden kaçmadı.

"Karşımızdaki fırının kameralarına falan baktık, hemen 155'i aradım"

Olayın şokunu üstünden atamayan çiçeklerin sahibi Ayşe Küçükkurt, "Dün ben kedilerime mama vermek için sabah kalktım. Bahçeye çıktım baktım, bahçede benim bayağı bir saksı saksı çiçeklerim gitmiş. Herhalde biri bana şaka yapıyor sandım. Bunların böyle kaldırılıp çalınmasına imkanı yok. Dedim birisi bana şaka yapıyor. Bunları bir yere sakladılar herhalde dedim. Sonra aydınlandım tabii hemen karşımızdaki fırının kameralarına baktık. 155'i aradım. Hemen polisler geldi sağ olsunlar. Bir kamyonda, kağıt toplayıcılarının kamyonet gibi araçlarına benzer bir araçtı. Adam gayet güzel sanki böyle babasının malı gibi, kendi evi gibi, kendi bahçesi gibi kapıyı açmış, girmiş. kaktüs, sukulent, zeytin ağacım vardı, nar ağacım vardı, gül ağacım vardı. Bütün onları bir de saksıları böyle toprak saksılarda olanları, hani saksısı para edecek, sardunyaları, ceylan gözleri ıtırları hepsini bir güzel kamyona 5-10 dakikada yüklemiş. Sabaha karşı gelmişler. İnsanların en derin uykuda oldukları zamanda. Güzelce almış götürmüşler." dedi. - İSTANBUL

Son dakika haberleri: Ataşehir'de evin bahçesinde çiçek hırsızlığı kamerada

Son dakika haberleri: Ataşehir'de evin bahçesinde çiçek hırsızlığı kamerada

Son dakika haberleri: Ataşehir'de evin bahçesinde çiçek hırsızlığı kamerada

Son dakika haberleri: Ataşehir'de evin bahçesinde çiçek hırsızlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Trafikte tartıştığı Arda'yı bıçaklayan sanığa indirim yok! Hakim 'Ders olsun' diyerek 6 yıl hapis cezası verdi

Trafikte tartıştığı Arda'yı bıçaklayan sanığa indirim yok! Hakim "Ders olsun" diyerek 6 yıl hapis cezası verdi

 Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen töre cinayeti şüphelisi ile babası tutuklandı

Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen töre cinayeti şüphelisi ile babası tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener İbrahim Aydemir
Magazin Bensu Soral Burak Sergen
Spor Sergen Yalçın Schumacher
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Demir Çelik Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Ataşehir'de evin bahçesinde çiçek hırsızlığı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 19:39:49. #1.12#