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Ataşehir'de park halindeyken alevlere teslim olan kamyonet kullanılamaz hale geldi

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Ataşehir ilçesinde park halinde bulunan bir kamyonet, çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadı.

Ataşehir'de park halindeyken alevlere teslim olan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 23.15 sıralarında Ataşehir ilçesi Kayışdağı Mahallesi Neriman Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki aracın arka kısmından dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplere haber verdi. Alevler kısa sürede aracı sardı ve yangın neticesinde araç kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek alevleri söndürdü. Yanan kamyonet kullanılmaz hale gelirken, olayda can kaybı veya yaralanma olmadı. Polis ekipleri mahalleyi araç geçişine kapatarak güvenlik önlemi aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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