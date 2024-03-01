Üye Girişi
Haberler

Ataşehir'de Kaçak Silah Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:

Ataşehir'de düzenlenen kaçak silah operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir adreste kaçak silah imalatı yapıldığı tespit edildi. Operasyonda bir balistik yelek, 3 ruhsatsız silah, şarjörler, mermiler ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheli emniyete götürüldü.

Ataşehir'de düzenlenen kaçak silah operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki adreste kaçak silah imalatı yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, şüpheli E.S.Ç'yi ikametinde yakaladı.

Adreste yapılan aramada bir balistik yelek, ikisi parçalara ayrılmış 3 ruhsatsız silah, 3 şarjör, 3 top mermisi, hassas terazi, fişekler ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Malzemeler, bomba imha ekiplerince gerekli işlemler yapılarak muhafaza altına alındı.

Çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlenen şüpheli E.S.Ç. emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ataşehir Mimar Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TİP Niğde adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Niğde Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Nevşehir adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Nevşehir Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Muş adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Muş Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Muğla adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Muğla Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Mersin adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Mersin Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Mardin adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Mardin Belediye Başkan adayı kimdir? 2 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? TİP Manisa adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Manisa Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Malatya adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Malatya Belediye Başkan adayı kimdir? Boston Celtics Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 2 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Minnesota TW Sacramento Kings NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 2 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 1-2 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Asgari ücrete 2. zam yapılacak mı 2024? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title