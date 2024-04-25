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Ataşehir'de Hafif Ticari Araç Kazası

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Ataşehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç, bariyerlere çarptıktan sonra başka bir şeritten gelen motosikletin kaza yapmasına neden oldu. Kazaya ait anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de direksiyon hakimiyetini keybeden hafif ticari araç önce bariyerlere çarptı, ardından da başka şeritten gelen motosikletin kaza yapmasına neden oldu. Kazaya ait o anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün Ataşehir İlçesi, Alptekin Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün henüz ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun solundaki bariyerlere çarptı, ardından da diğer şeritten gelen motosikletin kaza yapmasına neden oldu. Kaza da motosiklet sürücüsü ve araç sürücüsü yaralandı. Kazaya karışan araç ve motosiklet kullanılamaz hale geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüleri hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olaya şahit olan Hande Özgentur, "direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı. Gözü kararmış galiba. Arkadan gelen motorlu da duramayıp takla attı. Yaralıları ambulanslar götürdü" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Ataşehir Güvenlik İstanbul Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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