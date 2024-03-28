Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' projesinin programına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ataşehir'de Özel Eğitim Okullarına spor malzemesi sağlanmasını amaçlayan 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' projesinin programına katıldı. Programda konuşan Bakan Bak, " Türkiye, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spor devrimi yaşamaktadır" dedi.

Ataşehir'de Yunus Emre Spor Salonu'nda düzenlenen törene Bakan Bak'ın yanı sıra İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ile öğretmenler ve salonda eğitim gören çok sayıda engelli çocuklar ve aileleri katıldı. Açılış konuşmasının ardından salonda çocuklarla ilgilenen Bakan Osman Aşkın Bak, çocuklarla basketbol oynadı.

" Türkiye, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spor devrimi yaşamaktadır"

Programdan konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye özellikle paralimpik ve engelli sporlarında önemli hamleler yaptı. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spor devrimi yaşamaktadır. Yıllardır Türkiye'nin dört bir yanında yapılan stadyumlar, salonlar, engelli bireylerimiz için özel yapılan tesislerde olmak üzere çok Türk sporunda önemli hamleler yapıldı. Spor aşkı engel tanımaz, projemizin ilk etabının lansmanı yapılmıştı, dağıtımlar tamamlanmıştı. Bizden ikinci etabı için çalışmalara devam ediyoruz. İlk etapta 81 ilde 500 okula malzemeler tahsis edilmişti. Özel olarak üretilen bu malzemelerin 27 bin 259 adetini ilk etapta dağıtmışız. Öte yandan 81 ilde bin tane özel eğitim kurumu olan okullarımıza 30 bin adet malzeme dağıtıldı." diye konuştu.

"1500 okulumuza 57 bine yakın malzeme dağıtılmış olacak"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak konuşmasının sonunda, "AK Parti iktidarı öncesi özel çocuklar evlerde tutulurlardı. Engelli bireyleri işin devrim niteliğinde yapılan bu çalışmalar ile önemli adımlar atıldı. Bugün bu lansmanla birlikte Bakanlığımızın desteğiyle 1500 okulumuza 57 bine yakın malzeme dağıtılmış olacak. Engelli bireylerimizde spor alanında önemli başarılarımız var. Biz sporu teşvik ediyoruz. Sporun içinden gelen Cumhurbaşkanımız bu teşviklerin artırılmasını istiyor. Bu anlamda malzeme desteğiyle başladık. Engelli bireylerimizin, sporcularımızın her zaman yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL