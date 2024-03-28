MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter: 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kim? Kimin eli kimin cebinde?'

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "???????Ataşehir'e baktım Onursal Adıgüzel'in fotoğrafı var. Yan tarafta da Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı var. Merak ettim, Özgür Özel'in fotoğrafını gören oldu mu Ataşehir'de? Yok. İstanbul'da? Yok. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı utanıyor mu acaba fotoğrafının veya afişinin paylaşılmasından? Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanı kim? Kimin eli kimin cebinde?" dedi.

Yönter, partisinin Sultanbeyli ve Ümraniye ilçe başkanlıklarını ziyaretinin ardından Ataşehir İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Teşkilatından seçim çalışmalarına ilişkin bilgi alan Yönter, burada yaptığı konuşmada, Ataşehir'de ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında bir devrin kapanacağını ve Cumhur İttifakı adaylarının seçimi kazanacağını söyledi.

Yönter, her insanın vereceği oyun çok kıymetli olduğunu belirterek, "Teşkilat olarak evvela herkesi sandığa götürmekle mükellefiz. Hiç kimseyi ihmal edemeyiz. Her vatan evladının iradesi bizim nezdimizde ve nazarımızda kutludur. Bu kutlu iradenin sandığa yansımasıyla İstanbul'un talihi inşallah açılacaktır." ifadesini kullandı.

Önceki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) oy veren seçmenlere de seslenen Yönter, "Gelsinler bir olalım, beraber olalım, kardeş olalım. Ataşehir'in meselelerini hep birlikte çözelim" diye konuştu.

CHP'nin kendi içinde karışıklık yaşadığına vurgu yapan Yönter, şunları söyledi:

"???????Ataşehir'e baktım Onursal Adıgüzel'in fotoğrafı var. Yan tarafta da Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı var. Merak ettim, Özgür Özel'in fotoğrafını gören oldu mu Ataşehir'de? Yok. İstanbul'da? Yok. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı utanıyor mu acaba fotoğrafının veya afişinin paylaşılmasından? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kim? Kimin eli kimin cebinde? Nasıl bir keşmekeşlikle ve kaotik yapıyla karşı karşıyayız? Partisini yönetemeyen bir zihniyete Ataşehir, İstanbul emanet edilir mi? Hayır. İstanbul'u yüzüstü bırakan bir zihniyete İstanbul tekrar emanet edilir mi? Hayır."

"Yarı zamanlı belediye başkanı istemiyoruz"

İstanbul'u, tek gündemi İstanbul olan bir belediye başkanının yönetmesi gerektiğini söyleyen Yönter, "Biz yağmur yağdığı zaman kaçan, sel taştığında arazi olan, ortalıkta görünmeyen, deprem olduğunda kayak yapan, kar yağdığında balıkçıdan çıkan belediye başkanı istemiyoruz. Yarı zamanlı, 'part-time' bir belediye başkanlığı görevi deruhte eden bir şahsa tahammül edemeyiz artık." ifadesini kullandı.

Yönter, Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıldır İstanbul'da görülmediğini ileri sürerek, "Belediye başkanı seçilse bile, ki olmayacak Allah'ın izniyle, bırakıp gidecek. Nereye? Onun gizli gündemi var. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığı koltuğunda şu anda bir kukla var. Kuklacı Saraçhane'de. Kuklayla kuklacı muhtemelen bir anlaşma üzerine gelecekte yer değiştirebilir. Ancak biz Ekrem İmamoğlu'nun uzun bir tatile çıkacağını, tatilin de kendisine çok yakışacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

İstanbul'un son 5 yılda 50 yıl kaybettiğini dile getiren Yönter, 31 Mart'ın ardından bu 50 yılın telafisinin yapılacağına inandığını söyledi.

"İstanbul'a hizmet gibi bir kaygısı yok"

Daha sonra partisinin Üsküdar İlçe Başkanlığına geçen Yönter, partilileri, yürüttükleri çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Burada konuşan Yönter, Ekrem İmamoğlu ile daha fazla yola devam edilemeyeceğini belirterek, "Çünkü Ekrem İmamoğlu Bey'in İstanbul'a hizmet gibi bir kaygısı, bir derdi yok, öyle bir gündemi yok. Onun hedefi başka." dedi.

Yönter, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığına heveslenerek görevini ihmal etmiş biri olduğunu vurgulayarak, "Şimdi her tarafta görüyorum, 10 büyük vaadi varmış. Emin olunuz onlardan bir tanesini cümle alemin önünde sorun, bir tanesini bile hatırlayamaz, söyleyemez. Yarın da unutacak." ifadelerini kullandı.