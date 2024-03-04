Elazığ'da Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 LB 497 ile 23 BS 980 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ