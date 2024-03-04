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Ataşehir'de patlayan yakıt tankeri dron ile görüntülendi

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Ataşehir'de bir dinlenme tesisinde park halinde bulunan ve depo olarak kullanılan akaryakıt tankerinde dış kaynak çalışması sırasında patlama meydana gelmişti. Yangında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Yanan yakıt tankeri dron ile görüntülendi.

Ataşehir'de patlayarak 1 kişinin ölümüne neden olan yakıt tankeri dron ile görüntülendi.

Ataşehir'de bir dinlenme tesisinde park halinde bulunan ve depo olarak kullanılan akaryakıt tankerinde dış kaynak çalışması sırasında patlama meydana gelmişti. Yangında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Yanan yakıt tankeri dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ataşehir Güvenlik Soruşturma Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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