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Ataşehir'de cipin markete girmesi sonucu 2 kişi yaralandı

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Ataşehir'de, İçerenköy Mahallesi'nde bir cip markete girdi ve kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve markette hasar meydana geldi.

Ataşehir'de, cipin markete girmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İçerenköy Mahallesi Adem Sokak'ta sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 CEY 750 plakalı cip markete girdi. Kazada, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli yaralı 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle markette hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Ataşehir İtfaiye Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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