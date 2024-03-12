Ataşehir'de cipin markete girmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Ataşehir'de, İçerenköy Mahallesi'nde bir cip markete girdi ve kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve markette hasar meydana geldi.
Ataşehir'de, cipin markete girmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, İçerenköy Mahallesi Adem Sokak'ta sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 CEY 750 plakalı cip markete girdi. Kazada, 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli yaralı 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle markette hasar oluştu.