Ataşehir'de Hafif Ticari Araç, Tek Katlı Eve Çarptı
Ataşehir'de meydana gelen kazada, Hamza V. idaresindeki hafif ticari araç, tek katlı eve çarptı. Kazada evde hasar oluşurken, içeride kimsenin olmadığı belirtildi. Sürücü ise ayakta tedavi edildi.
Ataşehir'de, hafif ticari aracın çarptığı tek katlı evde hasar oluştu.
Hamza V. idaresindeki 41 AAE 350 plakalı hafif ticari araç, Ferhatpaşa Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde müstakil tek katlı eve çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çarpma nedeniyle evin duvarı yıkılırken kaza sırasında içeride kimsenin olmadığı öğrenildi.
Sürücü sağlık görevlilerince ayakta tedavi edilirken araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.