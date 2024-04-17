Ataşehir'de Rezidans İnşaatında Yangın Çıktı

Ataşehir'de bir rezidans inşaatında, inşaat malzemelerinin tutuşması nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ölen veya yaralanan olmadı.

Olay, Ataşehir İlçesi, Atatürk Mahallesi, Gülnihal Sokak üzerinde saat 16.30'da yaşandı. İddiaya göre, inşaat halinde olan 30 katlı rezidansta inşaat malzemelerinin tutuşması nedeniyle yangın çıktı. Yangın bir anda büyüyerek binanın 10'uncu katındaki terasa sıçradı. Alevleri gören rezidansta çalışan işçiler yangına müdahale ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangında ölen veya yaralanan olmadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri itfaiye ekipleri yangına soğutma işlemi uygularken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ufuk Öztürk, "Ufak çaplı bir yangın çıktı, müdahale edildi. Ölen veya yaralanan yok" dedi. - İSTANBUL