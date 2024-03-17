Üye Girişi
Haberler

Ataşehir'de Otomotiv Servisinde Yangın Çıktı

Güncelleme:

Ataşehir'de bulunan 5 katlı binanın giriş katında bulunan otomotiv servisinde çıkan yangın, kısa sürede binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bir bina sakini ise balkonundan olanları izledi.

Ataşehir'de 5 katlı binanın giriş katında bulunan otomotiv servisinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı kaplarken, bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına aldı. Bir bina sakini ise olanları balkonundan izledi.

Yangın, Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın giriş katında bulunan otomotiv servisinde kaynak yapıldığı esnada tinerden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, ihbar üzerine bölgeye farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bina sakinleri tahliye edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Tinerin patlama ihtimali üzerine polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Çıkan yangında can kaybı ve yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Bina yanarken camdan izledi

Bir bina sakini ise itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği sırada bulunduğu çatı katının balkonundan olanı biteni izledi. Mahalle sakini Hasan Güntay, "Burası 5 katlı bir bina, altı tamirhaneden oluşuyor. Komşuların imdat diye bağırmasıyla beraber binanın yandığını söylediler. İtfaiye ekibini çağırdık hemen. Bina içerisinde Ramazan dolayısıyla uyuyanlar olduğunu söylediler. Ekipler olaya müdahale ediyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ataşehir İtfaiye İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Şeref Güleser kimdir? CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser kaç yaşında, nereli? Faruk Kürkcü kimdir? CHP Kayseri Develi Belediye Başkan Adayı Faruk Kürkcü kaç yaşında, nereli? İbrahim Marzıoğlu kimdir? CHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı İbrahim Marzıoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dursun kimdir? CHP Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı Mustafa Dursun kaç yaşında, nereli? Abdullah Özyiğit kimdir? CHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Yıldız kimdir? CHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız kaç yaşında, nereli? Ali Boltaç kimdir? CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç kaç yaşında, nereli? Mustafa Turgut kimdir? CHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut kaç yaşında, nereli? Gülsem Kevser Mut kimdir? CHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Gülsem Kevser Mut kaç yaşında, nereli? Ahmet Serkan Tuncer kimdir? CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer kaç yaşında, nereli? Bayram Ali Dede kimdir? CHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede kaç yaşında, nereli? Mehmet Mavi kimdir? CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi kaç yaşında, nereli? Gülay Şimşek kimdir? CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title