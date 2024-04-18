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Ataşehir'de Motosikletli Silahlı Saldırıya Uğradı

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Ataşehir'de henüz kimliği belirsiz kişiler tarafından bir motosikletli silahla vuruldu. Ağır yaralanan motosikletli sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ataşehir'de henüz kimliği belirsiz kişiler tarafından bir motosikletli silahla vuruldu. Ağır yaralanan motosikletli sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, plakası ve ismi henüz öğrenilemeyen bir motosikletli seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından durdurularak, silahlı saldırıya uğradı. Silahla vurulan motosikletli şahıs yerde kanlar içinde kaldı. Silahla ateş eden şahıslar, motosikletlinin kanlar içinde yerde yattığını görünce olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki site güvenlikleri polis ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosikletliyi hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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