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Özel Ataşehir Bilfen, okullararası yıldız kızlar voleybol şampiyonu oldu

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Okullararası Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası, İstanbul Özel Ataşehir Bilfen Ortaokulu'nun şampiyonluğu ile sona erdi. 20-24 Mart tarihlerinde Sivas'ta düzenlenen şampiyonada, Özel Nülüfer Bursa Büyük Koleji Türkiye ikincisi, Antalya Dr. Cahit Ünver Ortaokulu ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Özel Ataşehir Bilfen, okullararası yıldız kızlar voleybol şampiyonu oldu

TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA BİRİNCİ OLDULAR

Okulllararası Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası Sivas'ta sona erdi. 20-24 Mart tarihleri arasında Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda oynanan müsabakaları İstanbul Özel Ataşehir Bilfen Ortaokulu şampiyon olarak tamamladı. Özel Nülüfer Bursa Büyük Koleji Türkiye 2'ncisi, Antalya Dr. Cahit Ünver Ortaokulu şampiyonayı Türkiye 3'ncüsü olarak tamamladı. Yıldız kızlar voleybolda ortaya çıkan tempolar beğeni topladı.

Haberler.com / Eymen Dursun - Spor

Ataşehir İstanbul Voleybol Türkiye Eğitim Spor Haberler

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