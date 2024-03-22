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Ataşehir'de İki Şahıs Arasında Yumruk Yumruğa Kavga

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Ataşehir'de aynı yerde çalışan iki şahıs yumruk yumruğa kavga etti. Kavga görüntüleri ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, İstanbul Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi'nde Kurtuluş Caddesi'nde saat 10.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, birbirini tanımayan isimleri henüz öğrenilemeyen iki şahıs sözlü tartışma yaşadı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşünce, iki şahıs yumruk yumruğa kavga etti. Yaşanılan olay ise bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kavga çevredeki diğer vatandaşların müdahalesiyle sonlandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Kaan Yerli, "Biz sabah buradaydık. Dükkanın açılmasını bekliyorduk. Adam aşağıya indi. Beton aracıyla harç vermek için, burada bir diyalog yaşadılar. Kafa kafaya geldiler ve bir baktım birbirlerine vurmaya başladılar. Ayırmaya çalıştık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ataşehir Kavga Olay Güvenlik İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

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