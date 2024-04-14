Ataşehir'de inşaat alanında kaza: Mobil vinç devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Ataşehir'de inşaat alanında çalışmalar sırasında mobil vinç devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Edinilen bilgilere göre olay saat 15.30 Yenişehir Mahallesi'ndeki Baraj yolu Caddesindeki inşaatında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle inşaat alanında bulunan mobil vinç devrildi. Olayda bir inşaat işçisi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, sağlık ekipleri inşaat işçisinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan devrilen mobil vinç havadan görüntülendi.