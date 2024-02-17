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Ataşehir'de trafik kazası: 1'i ağır, 2 yaralı

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Ataşehir'de otomobilin trafik ışıklarından dönüş yapacağı sırada karşı yönden hızla gelen minibüs ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Ataşehir'de trafik kazası: 1'i ağır, 2 yaralı

İSTANBUL - Ataşehir'de otomobilin trafik ışıklarından dönüş yapacağı sırada karşı yönden hızla gelen minibüs ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Olay 03.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre trafik ışıklardan dönüş yapmak isteyen 34 PB 3658 plakalı otomobil karşı yönden gelen 34 BDD 123 plakalı panelvan minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle panelvan minibüs savrularak yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada otomobil sürücüsü Kıvanç Aydeğer ve panelvan sürücüsü Volkan Palabıyık yaralandı. Otomobil sürücüsü Kıvanç Aydeğer'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle caddede trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Olay yerine gelen çekici yardımıyla araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ataşehir İstanbul Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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