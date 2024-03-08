DEVA Partisi Ataşehir adayı Necati Ali Çetinkol kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Ataşehir belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Ataşehir belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Ataşehir adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Ataşehir Belediye Başkan Adayı Necati Ali Çetinkol kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

NECATİ ALİ ÇETİNKOL KİMDİR?

Necati Ali Çetinkol, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Ataşehir belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ATAŞEHİR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Ataşehir adayı belli oldu. DEVA Partisi Ataşehir Belediye Başkan Adayı Necati Ali Çetinkol oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.