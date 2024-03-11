Bülent Tüylü kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Tüylü kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Tüylü kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Bülent Tüylü kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Tüylü nereli? Detaylar haberimizdedir…

BÜLENT TÜYLÜ KİMDİR?

Bülent Tüylü, 1979 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Ataşehir'de tamamladı ve 45 yıldır bu ilçede yaşamaktadır. Kökeni Sinop'un Boyabat ilçesine dayanmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Dekor Art Mimarlık Mobilya Tasarım LTD. ŞTİ.'nin yanı sıra inşaat sektöründe faaliyet gösteren aile şirketi Dekor Art İnşaat ve Müteahhitlik'in de sahibidir. Siyasi kariyerine 1994 yılında Refah Partisi'nde başlayan Tüylü, 1994-1998 yılları arasında mahalle gençlik kollarında, daha sonra ise 1998-2012 yılları arasında Fazilet ve Saadet Partisi'nin Ataşehir ilçesi Yeni Çamlıca Mahallesi teşkilatında görev aldı.

2018-2023 yılları arasında Yeniden Refah Partisi'nin Kurucular Kurulu üyesi ve Ataşehir İlçe Başkanı olarak görev yaptı.

2024 Yerel Seçimleri için Yeniden Refah Partisi'nin Ataşehir Belediye Başkanı adayı olarak seçildi.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.